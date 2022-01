Calcio, Inter: bond da 415 milioni di euro per ripianare il debito (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Inter ha lanciato un nuovo bond da 415 milioni di euro. Lo ha reso noto il club nerazzurro in una nota: “È stata lanciata un’offerta istituzionale di 415 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027, al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ha lanciato un nuovoda 415di. Lo ha reso noto il club nerazzurro in una nota: “È stata lanciata un’offerta istituzionale di 415diin capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027, al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”. SportFace.

