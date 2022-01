Calcio femminile, le migliori italiane della 13a giornata di Serie A. Tatiana Bonetti spinge l’Inter (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è disputata nel fine settimana la tredicesima giornata della Serie A di Calcio femminile 2022, che ha lasciato la Juventus ancora imbattuta in testa alla classifica, ma questa volta non vincente, essendo stata fermata dalla Fiorentina. Tante le buone prestazioni da parte delle atlete italiane, ancora una volta in mostra, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nella nostra consueta top-3. 3) Laura Giuliani (Milan): il Milan sta continuando la rincorsa al secondo posto e tanto lo deve al proprio portiere, che è uscita dal campo mantenendo la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Un’ottima prestazione per l’estremo difensore della Nazionale, che spinge le rossonere in classifica. 2) Victoria della (Pomigliano): per le ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è disputata nel fine settimana la tredicesimaA di2022, che ha lasciato la Juventus ancora imbattuta in testa alla classifica, ma questa volta non vincente, essendo stata fermata dalla Fiorentina. Tante le buone prestazioni da parte delle atlete, ancora una volta in mostra, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nella nostra consueta top-3. 3) Laura Giuliani (Milan): il Milan sta continuando la rincorsa al secondo posto e tanto lo deve al proprio portiere, che è uscita dal campo mantenendo la porta inviolata per la seconda partita consecutiva. Un’ottima prestazione per l’estremo difensoreNazionale, chele rossonere in classifica. 2) Victoria(Pomigliano): per le ...

