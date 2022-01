Calcio: Eriksen pronto a ripartire dal Brentford, annuncio entro mercoledì (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono iniziati gli esami medici per verificare l’idoneità sportiva di Christian Eriksen. Il calciatore danese ha raggiunto un accordo di massima con il Brentford per tornare a giocare in Premier League. Nonostante tra le parti manchino da definire solo gli ultimi dettagli, l’ufficializzazione da parte del club londinese non è prevista prima di mercoledì 26 gennaio. Il tempo necessario per completare gli accertamenti medici sulle condizioni fisiche del fantasista danese, che sette mesi fa – durante una partita di Euro 2020 – ha subito un arresto cardiaco. Particolare attenzione verrà riposta sui test cardiologici dal momento che ad Eriksen è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD), che lo ha costretto alla risoluzione del contratto con l’Inter dal momento che la FederCalcio ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono iniziati gli esami medici per verificare l’idoneità sportiva di Christian. Il calciatore danese ha raggiunto un accordo di massima con ilper tornare a giocare in Premier League. Nonostante tra le parti manchino da definire solo gli ultimi dettagli, l’ufficializzazione da parte del club londinese non è prevista prima di26 gennaio. Il tempo necessario per completare gli accertamenti medici sulle condizioni fisiche del fantasista danese, che sette mesi fa – durante una partita di Euro 2020 – ha subito un arresto cardiaco. Particolare attenzione verrà riposta sui test cardiologici dal momento che adè stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo (ICD), che lo ha costretto alla risoluzione del contratto con l’Inter dal momento che la Feder...

