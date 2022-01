Calcio: De Siervo, 'chiediamo al Governo di essere trattati come comparto industriale' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Serie A a mani vuote sui ristori? La nostra è una constatazione, i numeri sono l'ì danti a constatare il disinteresse della politica verso lo sport, soprattutto di vertice. Lo sport non riguarda solo 22 giocatori ma è un vero comparto industriale e lo è la Serie A dopo un periodo pandemico che ha lasciato senza soldi i nostri presidenti, che hanno perso 1,5 miliardi di euro, I ristori sono pari a 5 milioni. In Francia è arrivato un miliardo, questo può avere un effetto devastante per le nostre squadre a livello internazionale". Lo ha detto Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "chiediamo di essere trattati come comparto industriale, nessuno chiede ristori a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Serie A a mani vuote sui ristori? La nostra è una constatazione, i numeri sono l'ì danti a constatare il disinteresse della politica verso lo sport, soprattutto di vertice. Lo sport non riguarda solo 22 giocatori ma è un veroe lo è la Serie A dopo un periodo pandemico che ha lasciato senza soldi i nostri presidenti, che hanno perso 1,5 miliardi di euro, I ristori sono pari a 5 milioni. In Francia è arrivato un miliardo, questo può avere un effetto devastante per le nostre squadre a livello internazionale". Lo ha detto Luigi De, ad della Lega Serie A, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'. "di, nessuno chiede ristori a ...

