Advertising

RaiSport : ? Problemi muscolari per #Haaland L'attaccante si è infortunato nella gara di sabato contro l'Hoffenheim ??… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Borussia Dortmund, problemi muscolari per Haaland - sportface2016 : #BorussiaDortmund, #Haaland si ferma ancora: problemi muscolari per il norvegese - sportface2016 : #BorussiaDortmund, #Haaland uscito per infortunio nel match contro l’#Hoffenheim. - sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022: dilaga il #BayerLerverkusen, vince anche il #BorussiaDortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Borussia

Non c'è pace per Erling Haaland, costretto a uscire al 63' della partita delDortmund sul campo dell'Hoffenheim di sabato scorso. La società giallonera fa sapere in una nota che il 21enne attaccante norvegese soffre di non meglio precisati "problemi muscolari" e che ...L'attaccante si è infortunato nella gara di sabato contro l'Hoffenheim DORTMUND (GERMANIA) - Non c'è pace per Erling Haaland, costretto a uscire al 63' della partita delDortmund sul campo dell'Hoffenheim di sabato scorso. La società giallonera fa sapere in una nota che il 21enne attaccante norvegese soffre di non meglio precisati "problemi muscolari" e che ...Non c'è pace per Erling Haaland, costretto a uscire al 63' della partita del Borussia Dortmund sul campo dell'Hoffenheim di sabato scorso. La società giallonera fa sapere in una nota che il 21enne att ...L'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland e' costretto a un altro stop a causa di "problemi muscolari", informa il club. Haaland ...