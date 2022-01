Calcio a 5, Europei 2022: Italia-Slovenia 2-2. Azzurri ancora in corsa per la qualificazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo pareggio consecutivo per l’Italia nella fase a gironi dei Campionati Europei 2022 di Calcio a 5, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi fino al 6 febbraio. Gli Azzurri, dopo il soffertissimo 2-2 odierno contro la Slovenia, restano ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale ma saranno costretti a fare risultato nella terza e ultima sfida del gruppo B con il Kazakistan. In attesa della sfida di questa sera tra Finlandia e Kazakistan (entrambe ferme a 1 punto), la Nazionale Italiana di futsal si porta a quota 2 punti insieme alla Slovenia, quindi dovrà attendere ancora qualche ora prima di capire esattamente le combinazioni utili in vista dell’ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo pareggio consecutivo per l’nella fase a gironi dei Campionatidia 5, in corso di svolgimento nei Paesi Bassi fino al 6 febbraio. Gli, dopo il soffertissimo 2-2 odierno contro la, restanoinper laai quarti di finale ma saranno costretti a fare risultato nella terza e ultima sfida del gruppo B con il Kazakistan. In attesa della sfida di questa sera tra Finlandia e Kazakistan (entrambe ferme a 1 punto), la Nazionalena di futsal si porta a quota 2 punti insieme alla, quindi dovrà attenderequalche ora prima di capire esattamente le combinazioni utili in vista dell’ultimo ...

Advertising

FrankTaricone : RT @lVendemiale: Ufficiale: #Balotelli torna in nazionale. Ovvero siamo disperati, il calcio italiano alla deriva non produce talenti da an… - zazoomblog : LIVE Italia-Slovenia 2-2 calcio a 5 Europei 2022 in DIRETTA: secondo pareggio per gli Azzurri qualificazione aperta… - RobertoZetti : RT @lVendemiale: Ufficiale: #Balotelli torna in nazionale. Ovvero siamo disperati, il calcio italiano alla deriva non produce talenti da an… - sportface2016 : #Calcio5, #Europei 2022: l'#Italia non va oltre il 2-2 contro la #Slovenia - scaribel : @MarcoQuattrina @PeppeMur84 Nel calcio nulla é scontato . Resta l'impresa agli Europei -