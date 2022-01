Calcio a 5, Europei 2022: Italia, due cambi tra infortuni e Covid-19. Fuori Motta e Mammarella, dentro De Oliveira e Pietrangelo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Doppio cambio nell’Italia per quel che riguarda gli Europei di Calcio a 5 e, in particolare, la seconda sfida con la Slovenia. Differenti le motivazioni che hanno costretto il ct Massimiliano Bellarte, come riporta il sito della FIGC, a optare per queste due, sofferte sostituzioni. Nel primo caso, Gabriel Motta si è infortunato al retto femorale della gamba sinistra, ed è per questo che dovrà essere sostituito da Julio de Oliveira, che ha già raggiunto il gruppo azzurro attualmente a Groningen. Italia-Slovenia oggi, Europei Calcio a 5 2022: orario, programma, tv, streaming La seconda problematica riguarda Stefano Mammarella. Il capitano azzurro, infatti, è risultato positivo al ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Doppioo nell’per quel che riguarda glidia 5 e, in particolare, la seconda sfida con la Slovenia. Differenti le motivazioni che hanno costretto il ct Massimiliano Bellarte, come riporta il sito della FIGC, a optare per queste due, sofferte sostituzioni. Nel primo caso, Gabrielsi è infortunato al retto femorale della gamba sinistra, ed è per questo che dovrà essere sostituito da Julio de, che ha già raggiunto il gruppo azzurro attualmente a Groningen.-Slovenia oggi,a 5: orario, programma, tv, streaming La seconda problematica riguarda Stefano. Il capitano azzurro, infatti, è risultato positivo al ...

