Cagliari Baselli, oggi visite e firme: il centrocampista saluta il Torino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Cagliari-Torino: intesa totale per Baselli. oggi le visite mediche e poi la firma del contratto Il Cagliari e Walter Mazzarri sono pronti a riabbracciare un nuovo giocatore. oggi è il giorno di Daniele Baselli in Sardegna. Il centrocampista è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto e inizare la sua nuova avventura. Il giocatore ha già salutato Torino. A riferirlo il Corriere dello Sport. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

