Burkina Faso, tra jihadismo e repressione: la ‘speranza tradita’ di Kaboré che ha portato al golpe. “Qualunque governo sarà migliore” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un milione e mezzo di sfollati interni, 38mila rifugiati nei Paesi vicini, oltre 2.600 scuole e più di 300 dispensari chiusi. Basterebbero questi numeri per dare un’idea della profondità della crisi che attanaglia il Burkina Faso e che è all’origine del colpo di Stato in corso da ieri nella capitale Ouagadougou che ha portato all’arresto del presidente Roch Marc Christian Kaboré. Sembra trascorso un secolo dal 2015, quando enormi manifestazioni di piazza erano riuscite a rovesciare l’eterno despota Blaise Compaoré che opprimeva il Paese da quando il visionario Thomas Sankara era stato ucciso. Lui, Compaoré, che di Sankara era stato compagno di lotta, ne aveva preso il posto e le ricostruzioni storiche danno ormai per certa la sua partecipazione al golpe che aveva rovesciato l’amico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un milione e mezzo di sfollati interni, 38mila rifugiati nei Paesi vicini, oltre 2.600 scuole e più di 300 dispensari chiusi. Basterebbero questi numeri per dare un’idea della profondità della crisi che attanaglia ile che è all’origine del colpo di Stato in corso da ieri nella capitale Ouagadougou che haall’arresto del presidente Roch Marc Christian. Sembra trascorso un secolo dal 2015, quando enormi manifestazioni di piazza erano riuscite a rovesciare l’eterno despota Blaise Compaoré che opprimeva il Paese da quando il visionario Thomas Sankara era stato ucciso. Lui, Compaoré, che di Sankara era stato compagno di lotta, ne aveva preso il posto e le ricostruzioni storiche danno ormai per certa la sua partecipazione alche aveva rovesciato l’amico e ...

