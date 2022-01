Burkina Faso, i militari insorti rapiscono il Presidente Kaboré (Di lunedì 24 gennaio 2022) I militari hanno rapito il Presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré. È quanto accaduto nelle scorse ore nello Stato dell’Africa Occidentale, a seguito di diverse rivolte che stanno sconvolgendo l’intero Paese. Da giorni l’instabilità si diffonde a macchia d’olio e tra i cittadini regnano la rabbia e la frustrazione per via delle scorribande delle forze terroristiche. Insomma, una situazione che non lascerebbe presagire nulla di buono. E difatti, almeno stando alle notizie che giungono dal continente d’oltremare, al momento potrebbe essere in corso un vero e proprio Colpo di Stato. La rivolta in Burkina Faso e le richieste dell’esercito Negli ultimi mesi in Burkina Faso si respira un clima decisamente teso. La causa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ihanno rapito ildelRoch Marc Christian. È quanto accaduto nelle scorse ore nello Stato dell’Africa Occidentale, a seguito di diverse rivolte che stanno sconvolgendo l’intero Paese. Da giorni l’instabilità si diffonde a macchia d’olio e tra i cittadini regnano la rabbia e la frustrazione per via delle scorribande delle forze terroristiche. Insomma, una situazione che non lascerebbe presagire nulla di buono. E difatti, almeno stando alle notizie che giungono dal continente d’oltremare, al momento potrebbe essere in corso un vero e proprio Colpo di Stato. La rivolta ine le richieste dell’esercito Negli ultimi mesi insi respira un clima decisamente teso. La causa ...

Advertising

fattoquotidiano : Colpo di Stato in Burkina Faso, militari hanno arrestato il presidente Kaboré, lo speaker del Parlamento e alcuni m… - fattoquotidiano : Colpo di Stato in Burkina Faso, soldati ammutinati hanno arrestato il presidente Kabore: deve dimettersi entro 72 o… - RaiNews : Il presidente si era impegnato a porre un freno alla violenza Jihadista che ormai da anni destabilizza il paese e t… - YuimikuGZ : RT @filippomricci: Il replay del rigore decisivo, occhio a Hervé Koffi, portiere del Burkina Faso, sullo sfondo. - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Burkina_Faso Centinaia di persone in strada per esprimere sostegno ai golpisti VIDEO -