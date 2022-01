«Buon compleanno a una donna straordinaria» le parole dell'imprenditore dedicate alla showgirl (Di lunedì 24 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi guarda le foto La loro storia d’amore sarà anche giunta al capolinea, ma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è ancora un bel legame. Lo dimostra il messaggio di Buon compleanno che l’imprenditore ha rivolto all’ormai ex moglie in occasione delle 45 candeline spente dalla showgirl. Michelle Hunziker, il post di auguri di Tomaso Trussardi Gli auguri di Buon compleanno di Tomaso Trussardi all’ex moglie (Foto Instagram Stories ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi guarda le foto La loro storia d’amore sarà anche giunta al capolinea, ma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è ancora un bel legame. Lo dimostra il messaggio diche l’ha rivolto all’ormai ex moglie in occasionee 45 candeline spente d. Michelle Hunziker, il post di auguri di Tomaso Trussardi Gli auguri didi Tomaso Trussardi all’ex moglie (Foto Instagram Stories ...

