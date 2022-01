Brasile, con Bolsonaro la deforestazione è aumentata del 75,6%. Greenpeace: “Sistematico smantellamento della protezione ambientale” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da quando Jair Bolsonaro è diventato presidente del Brasile, nel 2019, la deforestazione amazzonica è aumentata del 75,6 per cento, gli allarmi per gli incendi forestali sono cresciuti del 24 per cento e le emissioni di gas serra del Paese sudamericano sono aumentate del 9,5 per cento. A rivelarlo è il rapporto Dangerous man, dangerous deals, pubblicato da Greenpeace che analizza gli effetti devastanti di quello che definisce “Sistematico smantellamento della protezione dell’ambiente e dei diritti umani” da parte del governo Bolsonaro negli ultimi tre anni. Non si tratta, infatti, solo della deforestazione: nel report si racconta cosa è accaduto sul fronte dei roghi, delle emissioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da quando Jairè diventato presidente del, nel 2019, laamazzonica èdel 75,6 per cento, gli allarmi per gli incendi forestali sono cresciuti del 24 per cento e le emissioni di gas serra del Paese sudamericano sono aumentate del 9,5 per cento. A rivelarlo è il rapporto Dangerous man, dangerous deals, pubblicato dache analizza gli effetti devastanti di quello che definisce “dell’ambiente e dei diritti umani” da parte del governonegli ultimi tre anni. Non si tratta, infatti, solo: nel report si racconta cosa è accaduto sul fronte dei roghi, delle emissioni, ...

