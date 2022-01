Borussia Dortmund, Haaland si ferma ancora. Ecco le sue condizioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland, costretto a un nuovo stop: il club dirama un comunicato sulle sue condizioni Erling Haaland è di nuovo ai box: l’attaccante del Borussia Dortmund, infatti, sarà costretto ad un nuovo periodo in infermeria. LE condizioni – «Soffre di problemi muscolari che richiedono ulteriori cure ed esami nei prossimi giorni» si legge nel comunicato diramato dal club tedesco. L’attaccante norvegese è stato sostituito durante la sfida contro l’Hoffenheim dopo circa un’ora di gioco toccandosi l’inguine. Servirà qualche giorno, dunque, per riuscire a quantificare lo stop di Haaland. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’attaccante del, Erling, costretto a un nuovo stop: il club dirama un comunicato sulle sueErlingè di nuovo ai box: l’attaccante del, infatti, sarà costretto ad un nuovo periodo in infermeria. LE– «Soffre di problemi muscolari che richiedono ulteriori cure ed esami nei prossimi giorni» si legge nel comunicato diramato dal club tedesco. L’attaccante norvegese è stato sostituito durante la sfida contro l’Hoffenheim dopo circa un’ora di gioco toccandosi l’inguine. Servirà qualche giorno, dunque, per riuscire a quantificare lo stop di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le condizioni di #Haaland - SimpleJuventino : #Calciomercato : Secondo @FabrizioRomano, la Juve vorrebbe Denis Zakaria, con il Borussia M'gladbach che valuta il… - sportface2016 : #BorussiaDortmund, #Haaland si ferma ancora: problemi muscolari per il norvegese - Gio_Dusi : ?? Comunicato ufficiale del Borussia Dortmund sulle condizioni di Erling #Haaland, uscito per infortunio sabato al 6… - girpelliano : Bayern Monaco e Borussia Dortmund spingono per Denis Zakaria. Un trasferimento del centrocampista svizzero in Premi… -