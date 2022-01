Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a mosse Fed (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le Borse Asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano alla riunione di mercoledì della Fed e temono una accelerazione sul fronte della politica monetaria. Sui mercati tiene banco ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le Borsetiche chiudono contrastate con gli investitori cheno alla riunione di mercoledì della Fed e temono una accelerazione sul fronte della politica monetaria. Sui mercati tiene banco ...

Advertising

fisco24_info : Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a mosse Fed: Tokyo (+0,24%), Hong Kong (-1,1%), Lo yen in rialzo sul dolla… - ansa_economia : Borsa: Asia debole, scivola Sidney sui timori per Omicron. Negativi i futures sull'avvio dei listini europei #ANSA - FolBorse : Effetto Wall Street e petrolio sull'Asia: Borsa Tokyo -0,90%, Sidney -2,2%. Male titoli auto, oil, tech - fisco24_info : Borsa: Asia debole, scivola Sidney sui timori per Omicron: Negativi i futures sull'avvio dei listini europei - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio positivo in scia ad Asia - Il Sole 24 ORE -