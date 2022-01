Borsa: lunedì nero, Europa 'brucia' 386 miliardi (Di lunedì 24 gennaio 2022) 'lunedì nero' per le Borse europee: l'indice Stoxx 600 che riunisce i principali titoli quotati nel Vecchio continente ha chiuso in calo del 3,6%, che equivale a 386 miliardi di capitalizzazione persi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) '' per le Borse europee: l'indice Stoxx 600 che riunisce i principali titoli quotati nel Vecchio continente ha chiuso in calo del 3,6%, che equivale a 386di capitalizzazione persi ...

Advertising

MattiaBBagnoli : CRISI UCRAINA - AGGIORNAMENTI - I ministri degli Esteri Ue si vedono a Bruxelles. - I partner NATO inviano forze a… - mummy53690440 : Borsa: lunedì nero, Europa 'brucia' 386 miliardi - Ultima Ora - ANSA - CorriereQ : Borsa: lunedì nero, Europa ‘brucia’ 386 miliardi - valevolatile : RT @Radio1Rai: #Borsa Lunedì nero per Piazza Affari, pesano timori crisi #Ucraina. Milano chiude con l'indice Ftse Mib -4,02%. In caduta an… - fisco24_info : Borsa: lunedì nero, Europa 'brucia' 386 miliardi: Indice Stoxx 600 in calo del 3,6% -