Borsa | Europa scivola ancora | Milano perde il 4%

infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora con future Wall Street negativi, Milano -3% (RCO) - Il Sole 24 ORE - telodogratis : Borsa: Milano cede con Europa, -3% - IannellaInvest_ : RT @ansa_economia: Borsa: Milano cede con Europa, -3%. Parigi e Francoforte -2,6%. Pesano timori su Fed e Ucraina #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano cede con Europa, -3%. Parigi e Francoforte -2,6%. Pesano timori su Fed e Ucraina #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano cede con Europa, -3%: Parigi e Francoforte -2,6%. Pesano timori su Fed e Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Non si placa la fortissima corrente di vendite sulle Borse europee: dopo l'avvio di Wall Street, Milano perde il 4%, seguita da Parigi in calo del 3,8%, con Francoforte in ribasso del 3,7% e Londra ......12 /km, più alto di nazioni come la Francia (1.08 /km) e la Germania (1.04 / km), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell'dell'Est: in Lettonia il costo dell'autotrasporto è di ...La Borsa di New York ha aperto la prima seduta dell'ottava in deciso ribasso. Il Dow Jones cede l'1,1%, l'S&P 500 l'1,2% ed il Nasdaq Composite l'1,4%. In settimana appuntamento per la Federal Reserve ...