Bonus 2022 terme | ecco la proroga al 31 marzo A chi si applica?

Grazie al decreto Sostegni ter, arrivano notizie positive per coloro che non hanno ancora sfruttato il cd. Bonus terme, vale a dire lo sconto da 200 euro a persona, che l'Esecutivo ha varato nel corso del 2021, al fine di supportare economicamente gli stabilimenti termali, settore grandemente danneggiato dagli effetti combinati di pandemia e lockdown. In buona sostanza, con recente provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 21 gennaio, è giunta la proroga del Bonus terme 2022. Vediamo qualche dettaglio. Bonus 2022 terme: più tempo per godere dell'agevolazione Lo abbiamo appena detto. Alcuni giorni fa il Governo ha approntato un testo con nuovi "sostegni": un pacchetto di incentivi ...

