Bonucci e Chiellini | «Durante l’Europeo | per scaramanzia | partivamo in pullman senza Vialli»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Giorgioe Leonardosono stati ospiti del podcast di Fedez e Luis Sal. Hanno raccontato alcuni aneddoti inediti, riportati dalla Gazzetta dello Sport., ad esempio, ha raccontato: “C’è stato un compagno che a metà di un primo tempo mi ha detto: “Leo, controllami dietro se sono marrone, mi sto cagando sotto’. Ha fatto uno scatto nello spogliatoio ed è tornato indietro”. E ancora, un retroscena che riguardadi luglio: “la competizione avevamo dei riti scaramantici. Uno di questi riguardava. Dopo la prima vittoria ilpartìdi lui: ce lo stavamo dimenticando. Così ogni volta che lasciavamo Coverciano per andare a giocare, il bus si fermava dopo 5 metri per farlo salire, anche se stava ...

Ospiti di Fedez e Luis Sal a "Muschio Selvaggio", il podcast dedicato a temi di cultura e società con ospiti diversi a ogni puntata, Giorgioe Leonardosi sono tolti la maschera, partecipando con grande spontaneità e rivelando aneddoti inediti: "C'è stato un compagno che a metà di un primo tempo mi ha detto: "Leo, ...