Bomba contro un negozio a Foggia Il gravissimo episodio è avvenuto nella notte

Un ordigno ha devastato un negozio di fiori nelle vicinanze del cimitero di Foggia. Il gravissimo episodio, l'ennesimo di questa natura nel Foggiano, si è verificato la scorsa notte. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato. Nel frattempo sono entrati in servizio i rinforzi: 21 poliziotti si occuperanno di sorveglianza territoriale, in particolare di notte.

