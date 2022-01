Bollettino Coronavirus del 24 gennaio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche oggi i dati aggiornati sulla situazione dell’emergenza sanitaria in Italia determinata dal diffondersi del Coronavirus soprattutto nella sua ormai più conosciuta variante Omicron: il Bollettino del 24 gennaio 2022. Il numero dei contagiati nella giornata di oggi ha quasi raggiunto quota 78 mila positivi e 352 è ancora il numero delle vittime di oggi secondo i dati diramati dal Ministero della Salute nel Bollettino di oggi. Il numero di tamponi effettuati è pari a 519.293 che riporta in base al numero dei positivi riscontrati, ad un tasso di positività pari al 15%. La regione con il numero più alto di positivi è l’Emilia Romagna con 14.719 nuovi contagi, a seguire il Lazio con 7.622, il Piemonte con 7.526, il Veneto con 6.188, la Campania con 5.390 casi, la Toscana con 5.603, la Puglia con ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche oggi i dati aggiornati sulla situazione dell’emergenza sanitaria in Italia determinata dal diffondersi delsoprattutto nella sua ormai più conosciuta variante Omicron: ildel 24. Il numero dei contagiati nella giornata di oggi ha quasi raggiunto quota 78 mila positivi e 352 è ancora il numero delle vittime di oggi secondo i dati diramati dal Ministero della Salute neldi oggi. Il numero di tamponi effettuati è pari a 519.293 che riporta in base al numero dei positivi riscontrati, ad un tasso di positività pari al 15%. La regione con il numero più alto di positivi è l’Emilia Romagna con 14.719 nuovi contagi, a seguire il Lazio con 7.622, il Piemonte con 7.526, il Veneto con 6.188, la Campania con 5.390 casi, la Toscana con 5.603, la Puglia con ...

