BLACK OUT: LA SERIE MISTERY DI RAI1 PRONTA A STUPIRE IL PUBBLICO. IN ANTEPRIMA I DETTAGLI (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rai Fiction alza ancora l’asticella della qualità nella nuova SERIE che andrà sul set a febbraio. Parliamo di “BLACK Out”. Un MISTERY pronto a STUPIRE e intrigare il grande PUBBLICO di RAI1. Una coproduzione tra Italia e Germania in onda nella prossima stagione tv. La protagonista femminile di BLACK Out è Rike Schmid, nota attrice delle SERIE tedesche di ZDF e già vista in Italia in “Maltese – Il Romanzo del Commissario”. Al sua fianco, nella fiction in 4 puntate, vedremo Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino. Per Preziosi si tratta del rientro in Rai dopo tre anni e l’esperienza su Canale 5 con “Non mentire” e “Masantonio”. Manca da RAI1 dal gennaio 2019 con il film-tv “Liberi di scegliere”. Ora l’atteso ritorno con ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rai Fiction alza ancora l’asticella della qualità nella nuovache andrà sul set a febbraio. Parliamo di “Out”. Unpronto ae intrigare il grandedi. Una coproduzione tra Italia e Germania in onda nella prossima stagione tv. La protagonista femminile diOut è Rike Schmid, nota attrice delletedesche di ZDF e già vista in Italia in “Maltese – Il Romanzo del Commissario”. Al sua fianco, nella fiction in 4 puntate, vedremo Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino. Per Preziosi si tratta del rientro in Rai dopo tre anni e l’esperienza su Canale 5 con “Non mentire” e “Masantonio”. Manca dadal gennaio 2019 con il film-tv “Liberi di scegliere”. Ora l’atteso ritorno con ...

