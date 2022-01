Biscottoni Salati al Parmigiano | ottimi come aperitivi o per uno snack veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Spesso non abbiamo idea di cosa offrire ai nostri ospiti. Ancora più spesso decidiamo di rimanere nella nostra confort-zone servendo dei dolci. E se invece avessimo davvero voglia di stupire? La ricetta dei biscottialè ottima per sorprendere tutti rivelandosi anche un antipasto eccezionale. Per realizzarla bastano pochi ingredienti e soltanto una manciata di minuti. Mettiti alla prova e lasciati sorprendere da questa ricetta sfiziosa. Non te ne pentirai! Per creare 4 porzioni occorrono i seguenti ingredienti: 1 uovo Sale 150 gr di farina 00 Prezzemolo tritato ½ bustina di lievito istantaneo per torte salate Pepe 80 gr di burro 50 gr digrattugiato Preparazione deialprima cosa da fare bisogna ...