Biathlon | Olimpiadi Invernali Pechino 2022 | i convocati di tutte le Nazionali

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilesordirà ai Giochi olimpici dicon la staffetta mista, programmata per sabato 5 febbraio. La conclusione è invece prevista per sabato 19 febbraio, quando la mass start femminile farà calare il sipario sulla manifestazione a Cinque cerchi cinese. Complessivamente verranno assegnati 11 titoli. Cinque maschili, cinque femminili e uno aperto ad ambo i sessi. Chi saranno i protagonisti di? Andiamo a scoprirlo, poiché in questo articolo abbiamo raccoltole convocazioni note di ogni singolo Paese. SETTORE MASCHILE NORVEGIA (6 POSTI) ANDERSEN Filip Fjeld (1999) BAKKEN Sivert Guttorm (1998) BØ Johannes Thingnes (1993) BØ Tarjei (1988) CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad (1992) LÆGREID Sturla Holm (1997) Colpisce l’assenza di Johannes Dale, che lo scorso anno chiuse la classifica ...