Berlusconi e quella telefonata alla Boschi: “Era felice”. Sgarbi svela il retroscena galante sul Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il retroscena più ghiotto, svelato nell’ennesima intervista di Vittorio Sgarbi, riguarda i tentativi di abboccamento politico di Silvio Berlusconi con i “renziani”, che a quanto pare non sarebbero passati per i contatti con il leader, Matteo Renzi, ma con la sua fedelissima, Maria Elena Boschi, con una telefonata galante. Sgarbi rivela il suo attivismo, già declinato nei giorni scorsi, proprio sul fronte telefonico e rivendica il numero di voti portati in dote al Cavaliere: “Almeno 15” rivela alla Stampa, ma non sufficienti a far accettare la candidatura a Silvio Berlusconi per il Quirinale, declinata poi in nome del senso di responsabilità nazionale. Berlusconi e la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilpiù ghiotto,to nell’ennesima intervista di Vittorio, riguarda i tentativi di abboccamento politico di Silviocon i “renziani”, che a quanto pare non sarebbero passati per i contatti con il leader, Matteo Renzi, ma con la sua fedelissima, Maria Elena, con unarivela il suo attivismo, già declinato nei giorni scorsi, proprio sul fronte telefonico e rivendica il numero di voti portati in dote al Cavaliere: “Almeno 15” rivelaStampa, ma non sufficienti a far accettare la candidatura a Silvioper il, declinata poi in nome del senso di responsabilità nazionale.e la ...

Advertising

antoniopalmieri : Così @EnricoLetta all'assemblea dei grandi elettori del PD: 'Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stess… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari è contrario non solo all'elezione di #Berlusconi al #Quirinale ma anche all'e… - Maurofabio31 : @borghi_claudio Che poco da fare per il quirinale non possiamo più salvarci. Salvini vuole draghi idem Berlusconi,… - BrunoRedditi : @tripodimaria @berlusconi La sinistra si è manifestata quella che è, quando ha la maggioranza non vuole essere dist… - DeLuigi75 : RT @antoniopalmieri: Così @EnricoLetta all'assemblea dei grandi elettori del PD: 'Ulteriori candidature di centrodestra faranno la stessa f… -