“Benvenuto vita mia” Gigi D’Alessio | nato il quinto figlio Nome e annuncio arrivano con una foto

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Splendida notizia per, che è diventato finalmente papà. Arrivato ildel cantante napoletano, infatti la sua fidanzata Denise Esposito ha partorito nelle scorse ore. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso artista con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. E sono stati anche rivelati tutti i dettagli sul nascituro, a partire dal. Una gioia immensa per lui e per la sua dolce metà, che hanno anche potuto leggere con entusiasmo i complimenti dei follower. Ad ufficializzare la gravidanza della fidanzata diera stato il settimanale ‘Chi’. Erano anche state pubblicate delle immagini che parlano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà. Poi era stato il settimanale ‘Gente’ a ...

Advertising

_GigiDAlessio_ : Francesco, benvenuto alla vita ?? - angelacaput0 : RT @_GigiDAlessio_: Francesco, benvenuto alla vita ?? - Daniela35217452 : RT @_GigiDAlessio_: Francesco, benvenuto alla vita ?? - eeccalla : RT @_GigiDAlessio_: Francesco, benvenuto alla vita ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIOCCO AZZURRO - Gigi D'Alessio di nuovo papà: 'Francesco, benvenuto alla vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto vita

Napoli, 24 gennaio 2022 " "Francesco,alla". Fiocco azzurro in casa di Gigi D'Alessio che, con queste parole, accompagnate dall'emoticon che raffigura un cuore , Gigi D'Alessio ha annunciato su twitter la nascita del ...Tutto è andato per il meglio, nell'annuncio del cantante si legge solo quanto segue: 'Francesco,alla' . E un cuore azzurro, come il fiocco che appenderà adesso sulla porta di casa. ...Gioia in casa Gigi D’Alessio, è infatti nato Francesco. Dopo la vittoria a ‘The Voice Senior’ di Annibale, presente nella squadra del cantante partenopeo, una nuova gioia tutta azzurra colora da oggi ...Francesco, figlio del noto cantante e della fidanzata Denise Esposito, è nato oggi alle 15.14 alla casa di Cura Ruesch di Napoli ...