Bentancur lascia la Juventus? Offerta irrinunciabile | non è troppo?

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lapotrebbe cederein questi ultimi giorni di mercato; la società bianconera ha infatti ricevuto un’importante. Centrocampista uruguaiano che sta faticando, e non poco, a mostrare tutte le sue qualità; Rodrigopotrebbere lagià in questa finestra di mercato. Al termine della sessione invernale manca una settimana. Il centrocampo dellapotrebbe subire uno scossone decisamente importante in questa ultima settimana di mercato; are la Torino bianconera, infatti, potrebbe essere. L’uruguaiano, considerando le difficoltà nel cedere Ramsey, rischia di essere il sacrificato dalla società per andare a rinforzare la rosa di Allegri. Perché Del Piero era ...