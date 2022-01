Benedetta Rossi, ecco come sta la food influencer dopo l’intervento: la prima foto in ospedale con il deambulatore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Solo qualche giorno fa Benedetta Rossi aveva rivelato sui social di doversi ricoverare per un delicato intervento alla schiena. L’operazione è andata a buon fine e così la food blogger è tornata ad aggiornare i fan (4.1 milioni su Instagram) riguardo al proprio stato di salute: “eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita”, ha esordito in un post pubblicato ieri 23 gennaio. E ancora, a corredo di immagini e foto in cui lentamente passeggia con il deambulatore, la food influencer ha scritto: “Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”. Infine ha concluso: “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Solo qualche giorno faaveva rivelato sui social di doversi ricoverare per un delicato intervento alla schiena. L’operazione è andata a buon fine e così lablogger è tornata ad aggiornare i fan (4.1 milioni su Instagram) riguardo al proprio stato di salute: “mi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita”, ha esordito in un post pubblicato ieri 23 gennaio. E ancora, a corredo di immagini ein cui lentamente passeggia con il, laha scritto: “Eh si ci metterò un po’ mao poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”. Infine ha concluso: “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre ...

Advertising

FQMagazineit : Benedetta Rossi, ecco come sta la food influencer dopo l’intervento: la prima foto in ospedale con il deambulatore - gossipblogit : Benedetta Rossi come sta: le condizioni della blogger dopo l’intervento - occhio_notizie : Benedetta Rossi dopo l'operazione, i primi passi della food blogger #benedettarossi - PasqualeMarro : #BenedettaRossi: le condizioni della blogger - infoitcultura : Benedetta Rossi è stata operata: l’intervento e le condizioni della foodblogger -