Belen Rodriguez spunta l’altro ‘dopo Antonino’ | De Martino già passato di moda?

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ormai la relazione dicon l’hair stylist sembra essere stata archiviata una volta per tutte, e la splendida argentina pare essere tornata dal suo storico ex, De. O… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez radiosa dopo l’addio a Spinalbese: le sue parole svelano tutto - infoitcultura : Belen Rodriguez chiude con il passato: 'Scelgo la felicità' - ParliamoDiNews : Belén Rodriguez cambia look e rivela: `Scelgo la felicità`. Forse c`entra qualcosa Stefano De Martino? - Il Fatto Q… - FQMagazineit : Belén Rodriguez cambia look e rivela: “Scelgo la felicità”. Forse c’entra qualcosa Stefano De Martino? - infoitsalute : Il nuovo taglio di capelli di Belen Rodriguez, che unisce tutti i trend del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

elle.com

Michelle Hunziker pronta per il suo nuovo show:tra gli ospiti Sono ormai diversi anni che circolano rumor sul nuovo show di Michelle Hunziker . Tuttavia non c'è mai stato niente di concreto, nonostante Mediaset abbia sempre ...'Prenderà parte allo spettacolo prodotto da Ballandi Multimedia anche', così il sito Tv Blog racconta la nuova avventura professionale di Michelle Hunziker . Adesso è pronta per un nuovo show. Solo pochi giorni fa la showgirl svizzera è finita su tutti ...Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel pomeriggio di ieri, domenica 23 gennaio. In questa occasione Lauri ha potuto ripercorrere molti dei mo ...“Scelgo la felicità”. Questa la didascalia di un video pubblicato da Belén Rodriguez su Instagram ieri 23 gennaio. La showgirl argentina sembra aver voltato pagina dopo la rottura con Antonino Spinalb ...