Beautiful anticipazioni: Thomas ko, come si salverà? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Hope stenta davvero a credere che Thomas sia ormai in preda alle allucinazioni ma forse, per la prima volta, si rende conto di quanto gravi possano essere le sue condizioni. Rientrata a casa dal Forrester infatti, lo vede per la prima volta mentre parla con il manichino e capisce che c’è bisogno di aiuto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 25 gennaio 2022 con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si sentono in colpa per quanto accaduto, date le rispettive relazioni, ma il ragazzo non nega quello che ha provato nel fare l’amore con lei. Hope viene a sapere che Thomas ha baciato il manichino e capisce che il suo amico ha bisogno di aiuto, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Hope stenta davvero a credere chesia ormai in preda alle allucinazioni ma forse, per la prima volta, si rende conto di quanto gravi possano essere le sue condizioni. Rientrata a casa dal Forrester infatti, lo vede per la prima volta mentre parla con il manichino e capisce che c’è bisogno di aiuto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama di domani, 25 gennaio 2022 con una nuova puntata diche ci aspettasempre alle 13,40 su Canale 5. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si sentono in colpa per quanto accaduto, date le rispettive relazioni, ma il ragazzo non nega quello che ha provato nel fare l’amore con lei. Hope viene a sapere cheha baciato il manichino e capisce che il suo amico ha bisogno di aiuto, ...

