Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Thomas sviene davanti a Hope. Liam si sfoga con Steffy dopo il tradimento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: cosa succederà domani? Gli occhi saranno sempre puntati sul “quartetto amoroso” tra Thomas, Hope, Liam e Steffy. Al fratello di quest’ultima succederà qualcosa di terribile e la Logan, sarà lì con lui in quel momento, rimarrà sconvolta. Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Hope promette aiuto a Thomas, ma lui … dopo essersi trovato davanti Hope, Thomas pare riprendersi dalle sue allucinazioni sul manichino. La giovane cerca di tranquillizzare il Forrester e gli assicura che gli resterà vicino, per aiutarlo a superare il suo problema. Tuttavia la Logan avrà lo shock di vedere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 24 gennaio 2022)25: cosa succederà domani? Gli occhi saranno sempre puntati sul “quartetto amoroso” tra. Al fratello di quest’ultima succederà qualcosa di terribile e la Logan, sarà lì con lui in quel momento, rimarrà sconvolta.25promette aiuto a, ma lui …essersi trovatopare riprendersi dalle sue allucinazioni sul manichino. La giovane cerca di tranquillizzare il Forrester e gli assicura che gli resterà vicino, per aiutarlo a superare il suo problema. Tuttavia la Logan avrà lo shock di vedere ...

