“Basta obblighi e imposizioni” L’allarme di Matteo Bassetti | “Ecco cosa stiamo rischiando”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Covid Italia, l’appello di. Un’emergenza sanitaria che non permette di abbassare la guardia: “Cerchiamo la consapevolezza”, questa la riflessione mossa dal direttore della cattedra malattie infettive del San Martino di Genova. L’esperto esprime il suo punto di vista in merito alle misure restrittive e alla logica degli. Ospite del programma televisivo Domenica In, il direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha risposto alle domande di Mara Venier facendo una panoramica sull’emergenza sanitaria: “Le misure restrittive, dalla dad alla mascherina, non sono state in grado di arginare la variante Omicron. Cerchiamo la consapevolezza: dall’autodeterminazione del test, all’uso della mascherina quando serve, usciamo dalla logica deglie delle ...

Covid, Bassetti: 'Basta obblighi e restrizioni, non hanno fermato variante Omicron'. 'Con queste regole rischiamo lockdown. Questa variante va troppo veloce, non la riusciremo mai a contenere con ques ...Cerchiamo la consapevolezza: dall'autodeterminazione del test, all'uso della mascherina quando serve, usciamo dalla logica degli obblighi e delle imposizioni. Nel mio ospedale- ha puntualizzato- non è ...