Basta chiamate pubblicitarie sul numero di cellulare | il Consiglio dei Ministri ha approvato la novità

Advertising

lombradime : RT @ylefsch: Basta con le mille chiamate al giorno di Fastweb, Enel, Vodafone, ecc ecc... finalmente si può essere cancellati da queste lis… - AspaMusica : La cosa che ufficialmente mi manda fuori sono le chiamate dal nulla, basta non le sopporto più. Ma il peggio è quan… - Toni_ct_1 : RT @ylefsch: Basta con le mille chiamate al giorno di Fastweb, Enel, Vodafone, ecc ecc... finalmente si può essere cancellati da queste lis… - melinacugliari : RT @ylefsch: Basta con le mille chiamate al giorno di Fastweb, Enel, Vodafone, ecc ecc... finalmente si può essere cancellati da queste lis… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Chiamate indesiderate sul cellulare: come dire basta -

Ultime Notizie dalla rete : Basta chiamate

poco insomma,c edere all'inizio praticamente per poi cadere in un vortice infinito . ... chiaramente falsi che intrattengonocon le vittime per provare a dare alla cosa un tocco ...Come iscriversi al Registro delle Opposizionicompilare l'apposito modulo elettronico di ... che ha ricompreso nell'ambito di applicazione del RPO anche leautomatizzate (robocall) senza ...Ora servirà un provvedimento del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Già preventivata una campagna informativa per far conoscere lo strumento a tutti i ...In tema di evoluzione la teoria della prevalenza del più adatto è infondata: un libro in arrivo spiega come cambiano i nuovi paradigmi ...