Basket | il presidente Fortitudo Bologna Christian Pavani si dimette dopo la sconfitta con Tortona

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ad aggiungere un nuovo capitolo alla travagliata (ed è un eufemismo che dice pochissimo) stagione dellasi aggiunge un nuovo capitolo. Il, infatti, subitolacontroha rassegnato le dimissioni dal proprio ruolo, senza addurre alcuna spiegazione. Somiglia al momento a una tempesta nel mare l’ambiente in casa biancoblu, che in quest’annata mai è stato tranquillo a partire dalla prima giornata di campionato, quando si è dimesso Jasmin Repesa e, poco tempo, è stato richiamato Antimo Martino, già protagonista nell’annata della promozione dall’A2., 17^ giornata Serie A 2021-2022: Trento sconfigge Napoli, bene anchee ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket presidente

E come la mettiamo con gli altri sport come ilche vivono quasi esclusivamente degli incassi al botteghino?'. Ildella Repubblica che si eleggerà in questi giorni inaugurerà Milano -...2021 - 2022 Serie A Tabellino partita Fortitudo Bologna - Tortona Squadra in casa Fortitudo ... è quella delle dimissioni di Christian Pavani dalla carica di. A darne notizia è il ...Al PalaDozza i biancoblù perdono 74-92: un pessimo primo quarto condiziona la gara. Pavani, contestato, dà le dimissioni. Martino: «Chiediamo scusa ai tifosi e alla società» ...CREMONA - La Vanoli torna al successo superando la sempre ostica Umana Reyer Venezia. Ottima prestazione dei cremonesi con Spagnolo e Cournooh in evidenza. PRIMO QUARTO. Parte forte la Vanoli grazie a ...