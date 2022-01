Barù, ora pensa a Jessica ma chi è l’ex fidanzata famosa? Vi sorprenderà (Di lunedì 24 gennaio 2022) Barù e Jessica potrebbero essere in procinto di diventare una nuova coppia? I fan non smettono di sperarci ma nel frattempo cerchiamo di scoprire chi sono le ex fidanzate del vippone. Il vippone in questione è uno degli ultimi entrati dentro la casa più spiata d’Italia eppure in poco tempo ha già ottenuto tantissimi consensi da parte dei fan che adesso sognano la coppia con Jessica, una delle sorelle Selassie. screen tvMa nell’attesa di capire se tra i due giovani ci siano davvero delle basi per una conoscenza, a tenere banco è proprio la vita sentimentale del nipote di Costantino della Gherardesca che nel suo passato ha avuto anche una relazione con una vip molto conosciuta. Facciamo quindi in passo indietro e prima di ritrovarlo in prima serata scopriamo chi sono state le donne importanti nella sua vita con cui ha ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 gennaio 2022)potrebbero essere in procinto di diventare una nuova coppia? I fan non smettono di sperarci ma nel frattempo cerchiamo di scoprire chi sono le ex fidanzate del vippone. Il vippone in questione è uno degli ultimi entrati dentro la casa più spiata d’Italia eppure in poco tempo ha già ottenuto tantissimi consensi da parte dei fan che adesso sognano la coppia con, una delle sorelle Selassie. screen tvMa nell’attesa di capire se tra i due giovani ci siano davvero delle basi per una conoscenza, a tenere banco è proprio la vita sentimentale del nipote di Costantino della Gherardesca che nel suo passato ha avuto anche una relazione con una vip molto conosciuta. Facciamo quindi in passo indietro e prima di ritrovarlo in prima serata scopriamo chi sono state le donne importanti nella sua vita con cui ha ...

