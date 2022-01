Advertising

fisco24_info : Banche, si arresta il calo delle sofferenze: crediti deteriorati saliti a quota 18 miliardi: Dopo il minimo storico… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche arresta

Il Sole 24 ORE

Il nordafricano, come poi accertato attraverso la consultazione alledati in uso alle forze di polizia negli ultimi mesi aveva soggiornato per poco tempo in un alloggio sociale per poi ...Bene automotive,e materie prime, giù settore tech (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse ... l' euro resta ancorato a 1,13 dollari mentrela sua corsa il prezzo del petrolio . Pesa la ...Dopo il minimo storico di 15,3 miliardi di settembre, i crediti deteriorati hanno cominciato a riformarsi, con una media di un miliardo al mese: 16,7 miliardi a ottobre e 17,6 miliardi a novembre. E l ...Verso l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Nel frattempo ci sono cose da sapere o di cui non è dato sapere che in modo incidentale, congiunturale e chissà se con risvolti strutturali, incideranno, e ...