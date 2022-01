Avellino | Braglia | “Col Monopoli abbiamo preso gol assurdi Meritavamo la vittoria”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tecnicoanalizza il pareggio tra il suoed il, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno in Serie C

Piero non digerisce il pareggio contro il Monopoli. Il 'suo', ha detto in conferenza stampa, 'ha subito due gol assurdi'. Un pareggio ingiusto: 'La potevamo portare in fondo - ha detto - ...... RETI: Maniero 41′, 75′ (A), Starita 39′, Arena 83′ (M)(4 - 2 - 3 .... MONOPOLI (3 - 5 - 2): Loria; Bizzotto, Arena, Tazzer (dal 79′ Rossi); Viteritti, ...Il tecnico Braglia analizza il pareggio tra il suo Avellino ed il Monopoli, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno in Serie C ...Da un possibile secondo posto in solitaria e due punti rosicchiati al Bari, la squadra di Braglia resta terza, si fa agganciare da Turris e Francavilla e vede col binocolo la capolista che il suo teso ...