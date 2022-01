Australian Open 2022, Felix Auger-Aliassime: “Fiducia in me stesso innalzata, a Cilic ho detto che è un campione” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Felix Auger-Aliassime ha sconfitto per la prima volta Marin Cilic: il croato deve dire addio agli Australian Open agli ottavi di finale, di fronte al canadese che, in quattro set, si è messo alle spalle tre precedenti negativi. Il secondo rappresentante del Paese nordamericano ai quarti, insieme a Denis Shapovalov, avrà ora il difficile compito di tenere testa al russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo. Queste le sue parole: “Ho la Fiducia in me stesso ancora più alta. Questa è stata la mia prima vittoria contro di lui, in un momento importante come questo. A fine match gli ho detto che è un campione, per il modo in cui si gestisce, in cui gioca, perciò esce dagli spogliatoi con il suo miglior livello e mi testa e mi ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha sconfitto per la prima volta Marin: il croato deve dire addio agliagli ottavi di finale, di fronte al canadese che, in quattro set, si è messo alle spalle tre precedenti negativi. Il secondo rappresentante del Paese nordamericano ai quarti, insieme a Denis Shapovalov, avrà ora il difficile compito di tenere testa al russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo. Queste le sue parole: “Ho lain meancora più alta. Questa è stata la mia prima vittoria contro di lui, in un momento importante come questo. A fine match gli hoche è un, per il modo in cui si gestisce, in cui gioca, perciò esce dagli spogliatoi con il suo miglior livello e mi testa e mi ...

