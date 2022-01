Australian Open 2022: Cornet elimina Halep e vola ai quarti, sfiderà Collins (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo quarto di finale della parte bassa del tabellone femminile degli Australian Open 2022 vedrà opposte Alizé Cornet e Danielle Collins. La tennista francese ha messo a segno il colpaccio di giornata, estromettendo la più quotata Simona Halep. 6-4 3-6 6-4 il punteggio del match, rocambolesco e pieno di colpi di scena, ma dove a prevalere è stata la giocatrice transalpina, brava a non disunirsi in più occasioni. Innanzitutto dopo aver vanificato il break di vantaggio nel secondo set, perdendo 6 giochi di fila ed arrivando a subire un parziale di 16 punti a 0; poi, nella frazione decisiva, dove dopo aver sprecato due match point sul 5-3, è andata a servire per chiudere nel game seguente ed ha tenuto la battuta a 30. Cornet stabilisce anche un nuovo record, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo quarto di finale della parte bassa del tabellone femminile deglivedrà opposte Alizée Danielle. La tennista francese ha messo a segno il colpaccio di giornata, estromettendo la più quotata Simona. 6-4 3-6 6-4 il punteggio del match, rocambolesco e pieno di colpi di scena, ma dove a prevalere è stata la giocatrice transalpina, brava a non disunirsi in più occasioni. Innanzitutto dopo aver vanificato il break di vantaggio nel secondo set, perdendo 6 giochi di fila ed arrivando a subire un parziale di 16 punti a 0; poi, nella frazione decisiva, dove dopo aver sprecato due match point sul 5-3, è andata a servire per chiudere nel game seguente ed ha tenuto la battuta a 30.stabilisce anche un nuovo record, in ...

