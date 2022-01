Auschwitz, una turista si fotografa mentre fa il saluto nazista. E si giustifica: «Era un brutto scherzo» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Voleva una «foto ricordo» della visita nel campo di concentramento di Auschwitz. Così, davanti al cancello d’ingresso, si è messa in posa con il braccio teso, imitando il saluto nazista. «Un brutto scherzo», si è giustificata la donna, una turista olandese di 29 anni, che era in vacanza con il marito, autore dello scatto fotografico. Uno «scherzo» che le sarebbe potuto costare molto caro, considerando che il reato di propaganda nazista in Polonia può comportare fino a due anni di carcere. La donna è stata fermata dagli agenti della polizia locale e accusata di propaganda nazista, ma, per sua fortuna, gli agenti hanno deciso di rilasciarla dopo averla multata con una sanzione che la donna ha accettato di pagare. Non è ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Voleva una «foto ricordo» della visita nel campo di concentramento di. Così, davanti al cancello d’ingresso, si è messa in posa con il braccio teso, imitando il. «Un», si èta la donna, unaolandese di 29 anni, che era in vacanza con il marito, autore dello scatto fotografico. Uno «» che le sarebbe potuto costare molto caro, considerando che il reato di propagandain Polonia può comportare fino a due anni di carcere. La donna è stata fermata dagli agenti della polizia locale e accusata di propaganda, ma, per sua fortuna, gli agenti hanno deciso di rilasciarla dopo averla multata con una sanzione che la donna ha accettato di pagare. Non è ...

