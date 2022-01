Aus Open | Berrettini nei quarti | all' alba ci prova Sinner

(Di lunedì 24 gennaio 2022) A Melbourne nel day 8 - riservato al quarto turno (ottavi) della parte bassa del tabellone - Jannik, undicesima testa di serie, deve vedersela con l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding. Giornata di riposo invece per Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, che martedì si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il francese Monfils, 19esima testa di serie

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - infoitsport : Aus Open: Berrettini nei quarti, stanotte ci prova Sinner - zazoomblog : Aus Open: Berrettini nei quarti stanotte ci prova Sinner - #Open: #Berrettini #quarti #stanotte… - zazoomblog : Aus Open: Berrettini nei quarti stanotte ci prova Sinner - #Open: #Berrettini #quarti #stanotte - artnewsit : #AusOpen , #MatteoBerrettini ai quarti: il prossimo avversario è #Monfils -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

... ottavi Sweeny ()/Tu () (WC) - Ram (USA)/Salisbury (GBR) (2) - Doppio maschile, ottavi Cilic (CRO) (27) - Auger - Aliassime (CAN) (9) - Ottavi uomini - Non prima delle ore 4:00 AUSTRALIAN......00 Jannik Sinner (ITA) (11) - Alex de Minaur () (32) - Ottavi uomini - Non prima delle ore 4:30 SINNER - DE MINAUR, AUSTRALIAN2022: TV E STREAMING DIRETTA TV - Eurosport DIRETTA STREAMING - ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia) (OA Sport ...AUSTRALIAN OPEN - Si chiude il programma degli ottavi di finale in entrambi i tabelloni: l'altoatesino sfiderà l'idolo di casa De Minaur non prima delle 4:30, i ...