Atti osceni con un unicorno ed Olaf: 22enne condannato dopo essere stato ripreso dalle telecamere (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha dell'incredibile, dell'assurdo, dell'osceno, quanto successo nel'ormai lontano 2019 in Florida, dove un uomo di 22 anni, Cody Meader, era stato tratto in arresto dopo aver danneggiato in maniera intenzionale e maliziosa alcuni peluche in un negozio di giocattoli. Olaf, personaggio di FrozenLeggi anche -> Fanno controllare la casa da un ispettore domestico. Ma l'uomo commette Atti osceni con un pupazzo Ma dove sta l'assurdità dell'atto? Se Cody avesse solamente danneggiato i peluche, non ci sarebbe troppo da scandalizzarsi. Ma -secondo quanto emerso – Cody Meader ha compiuto dei veri e propri Atti sessuali su un unicorno di peluche e su un pupazzo rappresentante il personaggio di 'Frozen', finendo anche per eiaculare sui due grandi ...

