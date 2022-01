Attentato ad Heidelberg in Germania | almeno 4 i feriti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Questa mattina tragedia nella città dinell’area sud-occidentale della, dove si è verificato unnel campus universitario. Un giovane studente con a disposizione diverse armi a canna lunga ha esploso diversi colpi di arma da fuoco colpendo 4 persone. Non si conoscono ancora le condizioni in cui versano le quattro persone colpite dall’re, che in un secondo momento si sarebbe ucciso sul posto. La notizia è stata riportata dalla Dpa, la Deutsche Presse Agentur che non ha rivelato al momento ulteriori dettagli riguardanti l’identità delle persone coinvolte. L’è avvenuto intorno alle ore 12 ed il luogo materiale dell’esecuzione un auditorium presente all’interno del campus universitario. Dai risultati delle prime indagini sembra che ...

... in Germania Uno studente ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, uccidendo una persona e ferendo almeno 3 , nel campus universitario delle facoltà di scienze naturali a, in Germania , ...intorno alle ore 12:00 di oggi all'università di, in Germania , dove un uomo ha aperto improvvisamente il fuoco contro i presenti. Il dramma è avvenuto a Neuenheimer Feld, nel ...BERLINO (Reuters) - La polizia tedesca ha reso noto che un attentatore è morto dopo aver ferito diverse persone con un fucile in un attacco nell'aula magna dell'Università di Heidelberg.Verso le ore 12 uno studente è stato autore di un attentato nel campus universitario di Heidelberg: più di un'arma in suo possesso ...