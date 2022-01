Attacco al campus in Germania, morta donna ferita alla testa (Di lunedì 24 gennaio 2022) C'è una vittima fra le persone attaccate oggi all'Università di Heidelberg da uno studente armato di fucile: si tratta di una giovane donna, che era stata colpita alla testa. Ne danno notizia diversi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) C'è una vittima fra le persone attaccate oggi all'Università di Heidelberg da uno studente armato di fucile: si tratta di una giovane, che era stata colpita. Ne danno notizia diversi ...

Agenzia_Ansa : Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone.… - Radio1Rai : ??#Germania Attacco a campus universitario medico di Heidelberg: più persone sono state ferite con colpi di arma da… - TgLa7 : Attacco a campus Heidelberg in Germania, feriti. Dpa, autore attacco sarebbe morto - iconanews : Attacco al campus in Germania, morta donna ferita alla testa - marco_cevolani : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone. L'aut… -