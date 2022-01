Atletica | volano gli azzurri nei 60 metri! Luca Lai miglior tempo in Europa nel 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’italiana sorride dopo i risultati ottenuti daglinello scorso fine settimana di gare: tre velocisti fanno segnare sui 60 metri un crono che vale il limite per la rassegna iridata indoor. Tra questi ile èLai, che con 6.56 (personaleato di 0.01) è ile innell’anno solare appena iniziato. Ad Ancona, assieme a lui, al di sotto del 6.63,che consente la partecipazione ai Mondiali al coperto di Belgrado, ci sono Chituru Ali, secondo in 6.61, e Giovanni Galbieri, che nei turni eliminatori aveva fatto segnare con 6.60, ma poi non ha preso parte all’ultimo atto. Tra gli altri risultati di spicco ci sono il 3:41.71 di Joao Bussotti sui 1500 ed il 7.78 di Antonino Trio nel salto in lungo. A Padova sui ...

