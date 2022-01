Atlanta vince sul campo di Charlotte, 10 punti di Gallinari (Di lunedì 24 gennaio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 16mila spettatori dello Spectrum Center di Charlotte, gli Hawks si impongono per 113-91 sugli Hornets con 50 punti complessivi della coppia Young-Hunter. Buona prova tra gli ospiti di Danilo Gallinari: l’azzurro va a referto con 10 punti, impreziositi da 7 rimbalzi e 3 assist, in 22 minuti di impiego. Miami Heat in testa a Est in virtù del successo per 113-107 sui Los Angeles Lakers nonostante i 33 punti, tra i californiani, di James. Affermazione esterna per i Boston Celtics, che violano il parquet dei Washington Wizards per 116-87: scatenato Tatum, che contribuisce alla vittoria dei suoi con un bottino personale di 51 punti. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta pernella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi 16mila spettatori dello Spectrum Center di, gli Hawks si impongono per 113-91 sugli Hornets con 50complessivi della coppia Young-Hunter. Buona prova tra gli ospiti di Danilo: l’azzurro va a referto con 10, impreziositi da 7 rimbalzi e 3 assist, in 22 minuti di impiego. Miami Heat in testa a Est in virtù del successo per 113-107 sui Los Angeles Lakers nonostante i 33, tra i californiani, di James. Affermazione esterna per i Boston Celtics, che violano il parquet dei Washington Wizards per 116-87: scatenato Tatum, che contribuisce alla vittoria dei suoi con un bottino personale di 51. ...

