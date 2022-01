Atalanta: ufficiale l’acquisto di Boga dal Sassuolo. L’ivoriano: “Indossare il 10 è il sogno di ogni bambino” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo diversi giorni di attesa è arrivata la tanto sperata ufficialità dell’approdo di Jeremie Boga all’Atalanta. Attraverso il proprio sito ufficiale la società nerazzurra ha comunicato l’acquisto in prestito con obbligo di riscatto del talento ivoriano. L’esterno arriva dal Sassuolo in seguito a un lungo corteggiamento iniziato la scorsa estate. Il classe ’97, che ha scelto il numero 10, è un attaccante bravo nell’uno contro uno, salta l’uomo con estrema facilità e offrirà a Gasperini un ventaglio di scelte tattiche più ampie. Grazie alla sua duttilità può giocare in diverse posizioni dell’attacco mettendo a disposizione della squadra nerazzurra rapidità nello stretto, caratteristica chiesta dal tecnico alla dirigenza. Queste sono le dichiarazioni del calciatore rilasciate poco dopo la firma al Centro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo diversi giorni di attesa è arrivata la tanto sperata ufficialità dell’approdo di Jeremieall’. Attraverso il proprio sitola società nerazzurra ha comunicatoin prestito con obbligo di riscatto del talento ivoriano. L’esterno arriva dalin seguito a un lungo corteggiamento iniziato la scorsa estate. Il classe ’97, che ha scelto il numero 10, è un attaccante bravo nell’uno contro uno, salta l’uomo con estrema facilità e offrirà a Gasperini un ventaglio di scelte tattiche più ampie. Grazie alla sua duttilità può giocare in diverse posizioni dell’attacco mettendo a disposizione della squadra nerazzurra rapidità nello stretto, caratteristica chiesta dal tecnico alla dirigenza. Queste sono le dichiarazioni del calciatore rilasciate poco dopo la firma al Centro ...

