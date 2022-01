Assicurazioni: Ivass, 219 siti irregolari nel 2021 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono 219 i siti irregolari scoperti dall'Ivass nel 2021, dei quali il 71% sono attualmente off line. Il fenomeno che riguarda prevalentemente le polizze rc auto, secondo fonti dell'Authority delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono 219 iscoperti dall'nel, dei quali il 71% sono attualmente off line. Il fenomeno che riguarda prevalentemente le polizze rc auto, secondo fonti dell'Authority delle ...

