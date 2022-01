Assange | Gb concede nuovo ricorso contro estradizione a Usa

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Alta Corte di Londra ha accordato oggi a Julianla possibilità di un ulterioredinanzi alla Corte Suprema del Regnoil via libera alla suanegli Usa stabilito in ...

L'Alta Corte di Londra ha accordato oggi a Julianla possibilità di un ulteriore ricorso dinanzi alla Corte Suprema del Regno contro il via libera alla sua estradizione negli Usa, stabilito in appello a dicembre con un ribaltamento della ...L'Alta Corte di Londra ha accordato oggi a Julianla possibilità di un ulteriore ricorso dinanzi alla Corte Suprema del Regno contro il via libera alla sua estradizione negli Usa stabilito in appello a dicembre con un ribaltamento della ...In caso contrario la richiesta di estradizione nei confronti del fondatore di Wikileaks sarebbe stata inoltrata ...La decisione, presa dall'Alta Corte di Londra, rinvia di almeno alcuni mesi l'eventuale consegna del fondatore di WikiLeaks oltre oceano ...