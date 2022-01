Assange atto terzo | potrà rivolgersi alla Corte suprema

(Di martedì 25 gennaio 2022) Julianfare richiesta per presentare appello contro l’estradizione negli Stati uniti davantibritannica – un successo parziale ma pur sempre un successo, come ha osservato la compagna del fondatore di Wikileaks Stella Morris commentando la sentenza emessa dall’Altalunedì: «Adesso ladovrà decidere se ascoltare l’appello ma, sia chiaro, oggi inabbiamo vinto». A garantire adla possibilità di presentare un appelloè la stessa Alta… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il libro di @smaurizi e' uno straordinario atto d'amore verso il giornalismo e la democrazia. Fluido ed avvincente com…

... in particolare degli Stati", ma " e Orwell lo afferma " è anche qualsiasiin cui l'uomo ... Un esempio su tutti?. Se un articolo non infastidisce qualcuno, non è un giornalismo autentico. ..."Prima che terminasse il mandato di Trump, scrissi al presidente Usa chiedendo il perdono perpoiché, a fine mandato, i presidenti possono adoperarsi per questo. Non ebbi risposta". Non ...Ieri la sentenza che consente ai legali del fondatore di Wikileaks di presentare un appello contro l’estradizione negli Stati uniti ...Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, potrà presentare ricorso alla Corte Suprema di Londra contro l'estradizione negli States ...