Ascolti tv, “La Sposa” registra oltre sei milioni di spettatori (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Ascolti di domenica 23 gennaio “La Sposa”, la nuova fiction targata Rai fa il boom di Ascolti. Nella serata di ieri, 23 gennaio, registra 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Alle spalle, su Canale 5 “Avanti un Altro – Pure di Sera” che registra ascolto medio pari a 2.615.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000 spettatori con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio registra 1.307.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3, si conferma Che Tempo Che Fa che ottiene 2.346.000 spettatori (9.1%) mentre dalle 22.19 alle 23.44 Che Tempo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Glidi domenica 23 gennaio “La”, la nuova fiction targata Rai fa il boom di. Nella serata di ieri, 23 gennaio,6.568.000pari al 28.7% di share. Alle spalle, su Canale 5 “Avanti un Altro – Pure di Sera” cheascolto medio pari a 2.615.000pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000con il 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio1.307.000con il 5.9% di share. Su Rai3, si conferma Che Tempo Che Fa che ottiene 2.346.000(9.1%) mentre dalle 22.19 alle 23.44 Che Tempo ...

Advertising

361_magazine : Gli ascolti di lunedì 23 gennaio #ascoltitv #LaSposa - Daniela23656979 : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv 23 gennaio 2022: Serena Rossi cresce ancora, Fazio accorcia su Bonolis. “La sposa” 28,7%, “Avanti un altro! Pu… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: La sposa senza rivali, male Bonolis, lotta tra Venier-Maria - il_Case : Ascolti TV | Domenica 23 gennaio 2022. Nuovo boom per La Sposa che cresce al 28.7% (6,5 mln), cala ancora Avanti un… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: Boom per La sposa in prime time, che cresce e stravince la prima serata. Al pomeriggio Amici 2… -